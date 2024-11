Ökonoomsem auto säästab nii automaksult kui kindlustuselt

Juhi enda taust on samuti oluline tegur.

«Noor juht, kellel on vähem kogemust, võib oodata kõrgemat liikluskindlustuse makset, kuna statistiliselt satub ta sagedamini õnnetustesse. Lisaks mõjutab kindlustusmakset juhi senine kindlustusajalugu – kui sõidukijuht on pikemat aega kindlustatud olnud ja pole õnnetusi põhjustanud, võib ta oodata soodsamat kindlustusmakset,» sõnab BTA sõidukikindlustuse tootejuht ning lisab, et juhi varasemat kindlustuskäitumist hinnatakse hoolikalt, kuna see annab aimu, kui suur on tõenäosus, et sama juht satub õnnetustesse ka tulevikus.

Kaskokindlustuse puhul on auto väärtus olulise tähtsusega

Kaskokindlustuse puhul mängib rolli ka auto vanus.

Kaskokindlustus on loodud katma auto enda kahjusid, mistõttu on auto vanusel ja väärtusel siin suur roll,« ütleb Oliinik. See tähendab, et vanema auto omanikud saavad tihti maksta väiksemat kindlustusmakset, kui nende auto väärtus on madalam ja kahjujuhtumi puhul on auto taastamine odavam. «Näiteks luksuslikumate ja suure võimsusega mudelite puhul on kaskokindlustuse makse tihti kallim, kuna nende taastamiskulud on kõrgemad ja risk suurem,» lisab ta.

Tänapäeval on hübriidid muutunud populaarseks valikuks, kuna need on kütusesäästlikud ja nende keskkonnamõju on väiksem. «Hetkel veel võib hübriidide ja elektriautode kaskokindlustuse makse olla veidi kõrgem nende kõrgema väärtuse tõttu, kuid see vahe muutub aina väiksemaks ning võib juba öelda, et hübriidist on saamas nö tavaauto,» ütleb Oliinik.