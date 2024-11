Koostöö tugevneb: Putin uhkustas Hiinas oma uue ujuva tankiga

Kõige olulisem uuendus selle 2S25M mudeli juures on täiendav külgsoomus, mis pakub paremat kaitset käsitulirelvade, mürsukildude ja teatud tüüpi tankitõrjerelvade eest. See täiendav soomus ei näi mõjutavat sõiduki ujuvust, mis jääb jätkuvalt üheks peamiseks omaduseks Venemaa õhudessant- ja mereväeüksuste jaoks, tegutsedes vesistes piirkondades.

2S25M Sprut-SDM1 on algse mudeli 2S25 edasiarendus ja varustatud sama 125 mm siledaraudse kahuriga, mida kasutatakse ka Venemaa põhitankides, nagu T-72 ja T-90. See relv võimaldab 2S25M-l rünnata erinevaid sihtmärke, sealhulgas soomukeid, kaitserajatisi ja madallennul helikoptereid, kasutades täppislaskemoona ja tankitõrjerakette.

Üheks 2S25M eripäraks on selle amfiibvõimekus, mis lubab sel ületada veetõkkeid ja teha dessantmaabumisi ilma ettevalmistuseta. Masin saavutab vees kuni 7 km/h kiiruse, kasutades pöörlevat liikumisjõu süsteemi. Lisaks on see õhus transporditav lennukiga ja suudab laskuda lennukitelt nagu Il-76 langevarjuga, seega on ideaalne valik õhudessantoperatsioonideks ja kiireteks ümberpaigutusteks.