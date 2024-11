NAGU BUMERANG See ilmasond liugleb tagasi sinna, kust välja lasti

Paljudes riikides, sealhuglas ka Eestis on tavaks kaks korda päevas lasta ilmapallidega õhku radiosonde, mis liiguvad ligi kahe tunni jooksul stratosfääri suunas, kogudes andmeid tuule kiiruse ja suuna, temperatuuri, rõhu ja õhuniiskuse kohta erinevatel kõrgustel. Need andmed on kriitilise tähtsusega ilmaprognooside koostamisel ja kliimamudelite täiustamisel.