Põhja-Korea jäljendab Venemaad ja segab mitmendat päeva Lõuna-Koreas GPS-signaali

Lõuna-Korea sõjavägi teatas nädalavahetusel, et Põhja-Korea on juba teist päeva järjest häirinud ulatuslikult piiriäärsete alade GPS-signaale, mõjutades massiliselt tsiviillende ja merenavigatsiooni. Need häired pärinevad Põhja-Korea läänepiiri äärsetest linnadest Kaesongist ja Haejust. Samal viisil on satelliitnavigatsiooni Läänemerel häirinud ka Venemaa, tekitades naaberriikide transpordis kergemaid probleeme.