PODCAST See konsool maksab 850 eurot. Meie ütleme, kas peaksid selle ostma!

Hiljuti jõudis poelettidele Sony uhiuus konsool PlayStation 5 Pro, mille hind on võrdlemisi krõbe. Nimelt küsitakse mängumasina eest umbes 850 eurot. Mida sa selle raha eest saad ning kas peaksid üldse sellise summa välja käima? Just nendele ja paljudele teistele küsimustele selles saates vastuseid otsitaksegi.

Samuti on külla tulnud Maido, kel on hiljuti ilmunud rollimänguga «Dragon Age: The Veilguard» üks kana kitkuda. Kas Bioware on suutnud kunagise hittsarja olemust tabada või on maagia lõplikult kadunud?