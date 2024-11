Poola hakkab ehitama odavaid püüdurrakette Vene droonide vastu

Esitluse keskmes oli uus madalate kuludega raketi kontseptsioon, mis on spetsiaalselt loodud ründedroonide, sealhulgas Iraani ja Venemaa Shahed-klassi droonide tõrjumiseks. Need droonid kujutavad endast olulist ohtu, kuna neid kasutatakse laialt Venemaa-Ukraina konfliktis.

Poola relvajõudude jaoks tähendab see areng aga sammu edasi, otsides tõhusat lahendust drooniparvede rünnakute vastu võitlemiseks.

Droonide massiivse rünnaku tõrjumiseks tavalise õhutõrje relvi kasutada on liiga kulukas, lihtsalt kuulipildujast tulistamine pole aga piisavalt täpne ja efektiivne. Seega otsustati välja töötada eriti odav ja täpne püüdurrakett.

Uus raketisüsteem, mis keskendub kulutõhususele

Uue droonitõrjeraketi projekteerimisel on keskseks eesmärgiks just madalad kulud. WITU eesmärk on toota raketitõrjerelva, mille hind oleks võrreldav Shahed-tüüpi ründedroonide enda odava hinnaga. Venemaa on neid just odavuse tõttu väga palju kasutanud Ukraina vastu.

Need droonid maksavad umbes 180 000 eurot, mis on relvade puhul suhteliselt taskukohane hind. WITU kavandatav rakett on 105 mm kaliibriga, pikkusega 1800 mm ja 328 mm tiivaulatusega. Stardikaal on umbes 20 kg, millest 4,2 kg moodustab lõhkepea, andes sellele kerge ja manööverdatava iseloomu.