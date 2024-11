KIA näitas elektrilisi ihaldusväärseid prototüüpsõidukeid – palju neist seeriatootmises alles jääks

Kia EV9 ADVNTR ja PV5 WKNDR kontseptsioonid pakuvad julget lähenemist, mida tavaliselt Kialt ei oodata. Bränd, mis pole seni olnud ülemaastikusõidu või «overlandingu» liikumise keskmes, tõi SEMA-le kaks seiklusvalmis elektrisõidukit, mis võivad Ameerika turul tekitada suurt huvi. Kuna PV5 peaks Kia sõnul jõudma tootmisse järgmisel aastal, on seiklusvalmis EV-kaubik kindlasti teemasse.

Kuigi Kia on varem eksperimentaalselt töötanud näiteks V-8 raamiga maasturi Borrego kallal, mida müüdi USA-s vaid lühikest aega, pole ülemaastikusõit olnud nende prioriteet. Kuid SEMA-l esitletud EV9 ADVNTR toob selgelt esile Kia uue ambitsiooni selles vallas. Kontseptsioon EV9 ADVNTR-il on tursked maastikurehvid, päästekonksud ja kohandatud katuseraam koos kahe võimsa valgusribaga. Samuti on katusele paigaldatud MaxTraxx-laadsed haardelauad, mis on matkamiseks ja maastikusõiduks hädavajalikud.

PV5 WKNDR aga eristus eriti kui maastikuvõimekas matkasõiduk, mida võiks võrrelda populaarsete Sprinter 4x4 maastikusõidukitega. Kuigi see on väiksem ja ei pruugi sobida täisväärtusliku elumajutusena, on PV5 seikluseks hästi kohandatud: lühike teljevahe, suured rehvid ja funktsionaalne, utilitaarne sisekujundus loovad #vanlife-kultuuri jaoks ideaalse sõiduki.

Kia PV5 WKNDR-i sisustus on kohandatud mugavaks ja praktiliseks: istmed on pööratavad ning neid saab muuta lõõgastusrežiimilegi vastavaks, olemas on söögilaud, katusesse paigaldatud võrk lasti hoidmiseks, moodulriiulid ja katusekinnitused varustuse jaoks. Lisaks on sõiduk varustatud päikesetõkkega, tagumise pop-up aknaga ja kinnitustega erinevate tööriistade jaoks.

Kui Kia otsustab PV5 mudeli Ameerika turule tuua, seisab ettevõte silmitsi 25% imporditolliga väljastpoolt Põhja-Ameerikat pärit kaubikutele. Kuid see tõke tuleb ületada nii või teisiti, kui eesmärk on müüa PV5 kaubiku- või pikapiversiooni.

Kia edu selliste mudelite turuletoomisel nagu EV9 ja taskukohane EV3 kinnistab brändi juhtpositsiooni USA elektrisõidukite turul. Innovaatiliste disaini- ja tootmisvõimalustega Kia-l on potentsiaali pakkuda elustiilile orienteeritud sõidukeid, mida Ameerika turul oodatakse. Brändil on kõik eeldused, et see teekond ette võtta – vaja on vaid julgust ja veenvat äriplaani.