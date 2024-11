ARVUSTUS PlayStation 5 Pro – maailma võimsaim konsool, mis mõeldud vaid väheste jaoks

Kõnealune teos, kuigi mänguna fantastiline, valmistas tehnoloogilisest küljest vaadatuna paraja pettumuse. Quality režiimis oli kaadrisagedus kohutav, Performance’i puhul aga oli pildi kvaliteet alla igasugust arvestust.

Õnneks on need nukrad ajad minevik. Pro konsool toob «FF7: Rebirth» kastanid tulest välja ning lõpuks ometi on tegemist on mänguga, mille nautimist ei sega mitte miski.

Kui usaldada eksperte, kelle käsutuses on kõikvõimalikud mõõdikud (tervitused, Digital Foundry), muudab Pro teistegi mängude puhul pilti ilusamaks ja kaadrisagedust sujuvamaks. Mõne teose puhul avaldub masina võimsus ka asjaolus, et avatud maailmaga mängude tänavatele manatakse näiteks rohkem tegelasi ja muud säärast.

Kui sa sellele kõigele ei keskendu, on raske neid asju märgata. Aga see ei tähendaks, et neid ei eksisteeri. Ja tegelikult on see positiivne – sa ei pea üldse pead vaevama, sind ootab nii või naa ees nauditav mänguelamus.

Asjad, mis mulle isiklikult ei meeldi

Mul on uue konsooliga mõned personaalsed kanad kitkuda. Need on võrdlemisi spetsiifilised, seega ei saa neid liigitada kui üleüldiste miinustena, mida reeglina arvustuste kokkuvõtetes välja saaks tuua.

Näiteks käib mulle vastukarva asjaolu, et konsooli esipaneelilt on ära kaotatud üks USB-pesa ning asendatud see USB-C omaga (nüüd on neid esipaneelil kokku kaks). Tagumises paneelis on USB-pesasid jätkuvalt kaks.

USB-C pordid esipaneelil. Foto: Sony