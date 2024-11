ARVUSTUS Elektriline Porsche Macan 4 - kas kõigi pilgud pöörduvad?

Vaade tankipilust

Teadustoimetaja Marek Strandberg tahaks elektriautost lisaks pöörd-elektritoite võimalust, et saaks vajadusel ka majapidamist toita, kui vaja. Porsche seda veel ei paku. Foto: Sander Ilvest

Nii Macani kui paljude teistegi linnamaasturite puhul on disainerid loonud selliseid kloostreid, kust tuleb ääre tagant välja piiluda. Võimalik, et need kes endale 80 tuhandest eurost algavat autot lubada saavad, eelistavadki eraldatust. Ferdinand Porsche tankikonstruktori stiili kannab endas ka tahavaatepeegel, mis katab vaid väiksemat osa tagaaknavaatest – päris tankis, küll mitte Porsche konstrueeritus – viibinuna kujutan ette, mis on visiiri kaudu maailma vaatamine. Aga samas – see tahavaatepeegel sobib igati arusaamaga, et see, mis oli ees, on kohe taga.

Istmed on mugavad ning pika ja vägagi pika sõidu jaoks sobivad ideaalselt.

Üks hea lahendus on nelja erineva sõidurežiimi PÖÖRATAVA NUPUGA lüliti. Valikus neli režiimi: normaalne, maastiku- ja kaks sportlikku režiimi. Põhiline, mis muutub, on vedrustuse jäikus ja kõrgus. Hea võimalus oli kontrollida eriti sportliku režiimivalikuga Eesti asfaldipaneku kvaliteeti. Tuttuutel maanteedel tekib kiirelt soov vibratsioonist lahti saada – normaalne režiim seda ka võimaldab.

Nagu öeldud, 80 000 eurot ületava hinnasildi juures tekkib mul ikka küsimus, kas seda kilovatt-tundide tulevärki saaks suunata ka kodusse, et siis täis akuga ehk nädalajagu või pikemalt selle särtsuauto voolu pealt elada. Porsche vastus on täna «EI SAA» – täna pole ei Macanil ega teistelgi Porsche elektriautodel V2X variantidest ühtki.

Laugele tagaklaasile oleks kojamees ära kulunud, niisamuti nagu vajaks meie mudastes oludes kaitset tahavaatekaamera, mis kipub mustaks minema. Foto: Sander Ilvest

Nii käivituski selline roheline mõttelõng: väiksema võimusega mootor, kergem auto, tagasihoidlikum aku – kas see võiks olla ka Porsche roll, et tagasihoidlikuma rahakotiga kasutajale anda võimalus hea autoinseneeriaga ka säästlikumal moel üheks saada?

On ka teine võimalus – loota, ja siiani on nii läinud, et kallid elektriautod kaotavad kasutatult oma hinda kiiremini, kui samade markide sisepõlemismootoril vanemad sugulased. Sel ka omad põhjused – põhjaks koondunud akupakid on ohustatud ja nii mõnegi luksusmargi auto all olevad kaablid ja ühenduspistikud kipuvad korrodeeruma. Vägisi tekkib neist juhtumeist lugedes küsimus, kas see pole mitte elektriautod plaanitud teenusmajanduse osa?

Aga hetkel lihtsalt piisava läbisõiduga kasutatud Macane müügisaitidel näha veel pole ja võimalik, et neil kotermannegi elektriosas väga polegi nagu seda on Teslal roostetavad kõrgepingekaitsmete katteluugugid või Toyota auklikuks korrodeeruvad mootorikaabli pistikud.

Marek StrandbergPostimehe teadustoimetuse juhataja