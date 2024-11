Tuli lõpuks välja: niimoodi jahib Pentagon UFOsid

AARO direktor Jon Kosloski märkis, et GREMLIN aitab neil paremini mõista, milline on tavaolukord sellistes piirkondades, kus nähakse palju seletamatuid anomaaliaid ning see võimaldab hiljem laiendada uuringuid ka muudele aladele, et võrrelda tavalisi ja ebatavalisi juhtumeid. GREMLIN-i asukohta siiski ei avalikustata, et vältida sihipärast süsteemi proovilepanekut kellegi poolt, kirjutab Army Recognition.