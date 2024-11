Tehisaru juhib ja sihib kuulipildujat: kelle või mille pihta robot tulistab?

Bullfrog on uus relv, mis saaks droonide allatulistamisega suurel kiirusel ka ise hakkama, kuid reeglid nõuavad surmava relva puhul siiski inimese sekkumist, et käsk laskmiseks anda.

Robotitest, mis oskavad relva haarata ja tulistada, on räägitud juba aastaid ja katsetatud samuti, aga mida või keda need võiksid laskma hakata ja kuidas vastutust jagada? Need küsimused tõstab õhku uus töötav relv Bullfrog, mis on valmis saanud USA kaitseministeeriumi tellimusel.