Miljonitest nutitelefonidest tehti hämmastavalt täpne kosmiline instrument

Morton selgitas , et nende pisikeste seadmekildude abil on võimalik nii-öelda «rahvahankega» muuta seda, kuidas kosmosekeskkonnast aru saadakse.

Grupi kogutud andmed on avalikult kättesaadavad, võimaldades jälgida atmosfääri liikumist ja muutusi kaheksa kuu jooksul. Google Researchi teadusliku tehisintellekti projektijuht Lizzie Dorfman lisas, et koostöö on teaduse arengu keskmes ning selle uuringu jaoks oli Mortoni ekspertteadmiste panus hindamatu.

Pilk ionosfäärile

Morton selgitas, et näiteks keskpäeval on ionosfääris rohkem laetud osakesi, sest Päike on kõige tugevam. Öösel, kui Päike asub teisel pool planeeti, on osakesi palju vähem. Need muutused võivad GPS-tehnoloogiat tõsiselt mõjutada.