Hiinlased plaanivad 2028. aastal kuule saata ka humanoidroboti

Chang’e 8 missiooni eesmärk on maanduda Kuu lõunapooluse lähedal ja testida ressursikasutuse tehnoloogiaid, näiteks Kuu regoliidi kasutamist 3D-prinditud ehitusmaterjalide tootmiseks. Lisaks viiakse läbi ökosüsteemi eksperimente, et uurida võimalusi Maa-välise elukeskkonna loomiseks.

Täiustatud disainiga maandur

Chang’e 8 neljajalgses maanduris, mis tugineb varasemate Chang’e missioonide edukale disainile, on hulk teaduslikke seadmeid. Nende hulgas on kaamerad, teleskoobid ja seismomeeter. Lisaks on maanduril kraana, mis võimaldab paigutada instrumente ja väiksemaid kosmosesõidukeid Kuu pinnale.