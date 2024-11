Hiina mehitamata kosmoseagentuur valis oktoobris 2024 välja kaks ettepanekut, et regulaarselt varustada kolme aasta vanust Tiangongi kosmosejaama. Haolongi arendamine on osa Hiina plaanist laiendada kosmosejaama lähiaastatel, suurendades moodulite arvu kolmelt kuuele. See taaskasutatav kosmosesüstik pakub kulutõhusat lahendust kosmosejaama varustamiseks ja hooldamiseks.

Haolongi disain sarnaneb NASA pensionile jäänud kosmosesüstikuga, kombineerides kosmoselaeva ja lennuki omadusi.

Selle nüri ninaosa ja suured tahapoole kaldu delta-tiivad võimaldavad stardil raketi abil orbiidile jõuda ning maanduda lennurajal nagu lennuk. Haolongi peadisainer Fang Yuangpen selgitas riikliku ringhäälingu CCTV videos, et see disain võimaldab süstikul täita nii kosmoselaeva kui ka lennuki funktsioone.

Võrreldes Hiina praeguse Tianzhou kosmoselaevaga, mida kasutatakse Tiangongi kosmosejaama varustamiseks, on Haolongi mass üle kahe korra väiksem Tianzhou omast, mis muudab selle potentsiaalselt kuluefektiivsemaks lahenduseks. Kuigi Haolongi projekt on alles disainifaasis, on selle arendamine oluline samm Hiina kosmoseprogrammi jaoks, pakkudes taaskasutatavat ja kulutõhusat lahendust kosmosejaama varustamiseks.

Samal ajal töötab USA ettevõte Sierra Space sarnase kosmoselaeva Dream Chaser kallal, kuid projekt on seisnud aastate kaupa ning pole veel startinud hoolimata sellest, et see kuulutati avalikult välja üle kahe aastakümne tagasi.