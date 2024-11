Ärge nunnutage: Donald Trumpi golfikindluses luusivad ringi robotkoerad

See pole siiski eralõbu, Boston Dynamicsi robotkoera Spot on kasutusele võtnud USA eriteenistus, et patrullida presidendiks tagasi valitud Donald Trumpi Mar-a-Lago kuurordi territooriumil Palm Beachis Floridas.

Kuigi neljajalgne robotvalvur pole relvastatud, kannavad selle jalad hoiatust möödujatele: ÄRGE SILITAGE.

Trump beefs up security with robot dog seen patrolling Mar-a-Lago estate https://t.co/5XivrEZqqX pic.twitter.com/mBnzl286JK — New York Post (@nypost) November 8, 2024

Robotkoera kasutuselevõtt ei tule suure üllatusena, arvestades sel aastal toimunud kahte mõrvakatset Trumpi elu vastu. Eriteenistuse kommunikatsioonijuht Anthony Guglielmi kinnitas BBC-le, et presidendi turvalisuse tagamine on nende peamine prioriteet.

Nagu Black Mirror

New York Post kirjeldab nähtut kui ulmeseriaali Black Mirror üht episoodi. Seadme hind on ligi 70 000 eurot, märgib väljaanne, ja seda on kasutanud ka New Yorgi politsei.

Mis puudutab robotkoera täpseid ülesandeid Trumpi residentsi ees asuvatel muruplatsidel, siis sel teemal jääb eriteenistus kidakeelseks.

Ulmeseriaalides nähti robotkoerte tulekut ette. Nüüd ongi need salateenistuse käsutuses. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES / AFP / Scanpix

Esindaja sõnul on robotkoerad varustatud jälgimistehnoloogiaga ja edasijõudnud sensorite süsteemiga, mis toetab kaitseoperatsioone. Ekspertide hinnangul võivad need oluliselt laiendada inimtöötajate järelevalve ulatust.

Endine Salateenistuse agent Ron Williams selgitas BBC-le, et robotkoerad suudavad ringi lipates katta oluliselt suuremaid alasid kui inimesest töötajad.

Tööl nii sõjaväes kui tehases

Lisaks presidendi kaitsmisele ja politseile on Boston Dynamicsi robotkoera Spot kasutatud tehastes, ehitusplatsidel ja tuletõrjeüksustes. Erilist huvi on robotkoerte vastu üles näidanud sõjavägi, mis testib relvastatud robotkoerte lahendusi Lähis-Idas. Samuti on nende palju odavamad versioonid leidnud rakendust Ukrainas sõjas Venemaa sissetungi vastu.

Kuid Mar-a-Lago ees patrulliv Spot on tõenäoliselt tunduvalt vähem ohtlik. George Masoni ülikooli inseneeria professor Missy Cummings märkis BBC-le, et vaid lihtne juukselaki pihustamine võib sellise masina tõhusalt rivist välja lüüa.

Samas on robotkoerte kaasamine presidendi kaitseks kindlasti sümboolne, mis näitab ajastu vaimu ja robotitehnoloogia integreerimise võimalikkust traditsioonilisse julgeolekusse. Kuigi Spot on kaugjuhitav ja relvastamata, rõhutab selle kohalolek julgeolekuagentuuride valmisolekut kasutada uusi lahendusi riigijuhtide kaitsmiseks.