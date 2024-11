Algas pika elektrilise sõiduulatusega hübriidi Volkswagen Tayrani eelmüük

Uue Volkswagen Tayroni linnamaasturi eelmüük Eestis on alanud, hinnad algavad 39 990 eurost. Tayron on pika sõiduulatusega (kuni 120 km) pistikhübriid, mis täiendab Volkswageni linnamaasturite valikut. Mudelivalikus on nii viis kui seitse istekohta ning suuruselt paigutub see luksuslikuma Touaregi ja praktilise Tiguani vahele. Valida saab kahe pistikhübriidversiooni vahel.