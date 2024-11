TÕELINE ÕHUMÜÜJA Soome firma sai jalad alla ning hakkab USAs õhust tehtud toitu müüma

Soome idufirma näitas New Yorgis toiduainet, mille jaoks pole kasutatud ei loomi ega taimi - tooraine on saadud õhust. Tippkokk serveeris uutomoodi toorainega valmistatud roogi, mis maitsesid nagu tavalised toidud tipptegija käe alt. Tulevikus võib see tähendada, et vähem läheb vaja põllumajandusmaid ja loomi, et inimesi ära toita.

Foto: Solar Foods