Inglismaale ehitatakse uus suur kahurivabrik

Tootmiskeskuse strateegiline eesmärk

Pea hektari suurune tootmisüksus on osa BAE Systems’i laiemast strateegiast toetada Suurbritannia valitsuse püüdlusi tugevdada riigi kaitsetaristut. Relvasüsteemide divisjoni Weapon Systems UK juht John Borton märkis, et eesmärgiks on pakkuda Suurbritanniale pikaajalist suurtükiväe võimekust, mis aitab säilitada ja kasvatada spetsialiseeritud tööstusharu ning avada olulisi ekspordivõimalusi.