Euroopas ehitatakse oma kosmosemuula

Ettevõtte esimene näidiskapsel saadeti tänavu Ariane 6 kanderaketi pardal orbiidile, kuigi tehniline rike takistas selle kasutuselevõttu. Järgmine, Mission Possible nime kandev katselend, on plaanitud toimuma 2025. aastal SpaceX Falcon 9 raketi abil.

Hélène Huby tunnistab SpaceX-i saavutuste suurust ja ütleb, et see on inspiratsiooniallikaks. Samas rõhutab ta, et maailm vajab konkurentsi. Oleme teadlikud, et alustame hilja, oleme väiksemad ja meil on pikk tee minna, lisas Huby.