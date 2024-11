Valmistutakse halvimaks? Venemaal alustati tuumavarjendite masstootmist

Venemaa on alustanud mobiilsete pommivarjendite masstootmist, mis suudavad pakkuda tuumarünnaku puhul kaitset kuni 48 tundi. Need KUB-M tüüpi varjed on ehitatud tugevdatud merekonteineritena, koosnedes kahest moodulist ja mahutades ligikaudu 52 inimest.