Mida kujutab endast Venemaalt Ukrainasse lastud vähetuntud tapamasin RS-26?

Venemaa president Vladimir Putin väitis, et Ukraina linna Dniprot tabanud ja raketirünnakus kasutati uut relva Orešnik. Lääneriikide ja Ukraina esialgne hinnang on sellele relvale, et tõenäoliselt on tegemist RS-26 Rubežiga – relvasüsteemiga, mille arendustööd väidetavalt lõpetati 2018. aastal, kuid on nüüd ilmselt üles soojendatud seoses Ukraina sõjaga.