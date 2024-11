Metsloomaga kokkupõrke risk tõuseb eriti kõrgele miinuskraadide saabudes

Oktoobrist kuni jaanuarini on keskmiselt 15 vabatahtliku sõidukikindlustuse ehk kasko juhtumit päevas, ülejäänud kuudel on keskmiselt 8–10 juhtumit päevas.

EKsLi kahjuennetuse valdkonnajuhi Ülli Reimetsa sõnul tõuseb metsloomadega kokkupõrgete risk eriti kõrgele miinuskraadide saabudes ja lume tulekul: «Pärast pikka sooja sügist on nüüd külmemate ilmade saabudes metskitsede ja põtrade käitumine ning toiduvalik muutumas. Näiteks metskitsed kogunevad talvekarjadesse, grupis võib koos olla kuni kümmekond looma. Kui kusagil teeservas on märgata liikumist, tasub autojuhtidel eriti tähelepanelik olla. Loomi võib tee poole liikumas olla rohkem, kui kohe näha.»

Reimets märkis, et metsloomad suudavad hästi tunnetada liikumiskiirust vaid kuni 50 kilomeetrit tunnis: «ei tasu loota, et metsloom kiiresti liikuvast sõidukist ise eemale hoiab. Sõidukiiruse valikul tuleks arvestada, et sügisel saabuv pimedus ja sajud vähendavad nähtavust oluliselt. Talvised tee- ja ilmaolud halvendavad aga auto juhitavust ning pikendavad pidurdusteed.»