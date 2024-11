Mersu leiutas tavatud pidurid – ei mingit hooldust ega kulumist: ainult pidurda

Kuigi olemas on ka trummelpidurid, õhupidurid, ribapidurid ning isegi koomilise Flintstone’i meetodi laadseid süsteeme, jääb pidurdamise aluspõhimõte samaks: kasutada hõõrdumist liikumise aeglustamiseks. Samuti eksisteerivad kompressioonipidurid, kuid need töötavad hoopis teistel alustel.

Mercedes-Benz on aga toonud mängu täiesti uue lahenduse – elektrisõidukitele mõeldud veojõupõhised pidurid (in-drive brakes). Saksa ettevõtte Sindelfingenis asuv teadus- ja arendusosakond on töötanud välja süsteemi, mis integreerib pidurid otse jõuülekandesse, meenutades ülekandepiduri tööd, kuid täiesti unikaalse lahendusega. See pidurisüsteem kasutab hõõrdepindu, mis sarnanevad sidurile.