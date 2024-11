Honda asub enda tarvis tootma palju kergemaid ja väiksemaid elektriautode akusid

Honda uue põlvkonna näidistootmise tehas Sakuras on juba sisustatud ja ootab käivitamist.

Honda on astunud suure sammu tahkisakude masstootmise poole, avades uue näidis-tootmisliini Jaapanis Sakura linnas. Sellega tahetakse saavutada ka täielik süsinikuneutraalsus aastaks 2050. Tahkisakute tehnoloogia, mille energiamahutavus on 2–2,5 korda suurem kui liitiumioonakudel, mängib keskset rolli elektriautode tulevikus, muutes need oluliselt kergemaks.