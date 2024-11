Avamerel on inimesed küll veega ümbritsetud, kuid võivad siiski surra janusse, kuna soolane vesi ei aita. Idufirma on Kickstarteris asunud aga raha koguma seadme QuenchSea 3.0 tootmiseks, mis on kaasaskantav desalinatsiooniseade ja loodud just selliseid olukordi vältima. Aparaat töötab ilma elektrita, kasutades ainult kasutaja käte rammu.