PODCAST Pommirahe all valminud ukrainlaste arvutimäng võib olla tänavu olulisim teos

Oleme oodanud «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» ilmumist juba aastaid. Nüüd on see lõpuks ometi kohale jõudnud ning nii Allan kui ka Sten on mängu alla matnud mitmeid tunde.

Kas see on tõepoolest nii katki, et mängimine kannatab või on jutud katastroofist ülespuhutud? Miks on Tšornoboli radioaktiivne tsoon täis õnneküttidest mehi? Kui lihtne on võidelda nähtamatute vaenlastega?