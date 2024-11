Mehitamata allveesõiduk on varustatud BAE Systemsi süsteemiga Nautomate, mis kujutab endast järgmise põlvkonna autonoomset juhtimistehnoloogiat mehitamata mereplatvormide jaoks. See kõrgtehnoloogiline süsteem lubab täielikku koostööd nii pindmiste kui allveelaevadega. Seega kui järgmine kord leitakse mõni kahtlane alus merekaablite kohal askeldamas, on võimalik kiiresti saata mehitamata alus piirkonda uurima, mida seal vee all parajasti toimetatakse.