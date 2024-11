Maailma suurim robootikafestival Robotex toimub 6. ja 7. detsembril Unibet Arenal

6. - 7. detsembril toimub Tallinnas Unibet Arenal taas suurim rahvusvaheline robootikafestival Robotex International, kuhu võistlema saabub robootikasõpru üle kogu maailma. Kaks päeva on täis robootikavõistlusi ja töötubasid, avatud on tehnoloogianäitus. Lisaks traditsioonilistele võistlustele, nagu Lego sumo, Folkrace jm, on sel aastal kõige väiksematele Roboliiga võistlus, mille teemaks sel aastal «Kuidas kuu peale saada?».