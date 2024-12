KUULA! Kukkuv Õun: toodaks relvi ja müüks neid, aga näe – seadus ei luba!

Sammelsaar selgitab, et tapvate masinate loomiseks peaks olema lube ei tea kui palju ja raha puuga seljas. Samas on meie enda vajadused just sellised, et selliseid masinavärke, mis vaenlastele tuule ja tule alla teevad, peaks suutma koha peal toota. Enamgi: Ukrainagi vajaks selliseid masinavärke rohkem, kui neile pakkuda jaksatakse. Aga kui seadused leebemad oleksid, kas meil siis insenere ikka jaguks? Saatejuht Marek Strandberg tunneb huvi, et mis võiks olla sellise omapärase käsitluse põhjuseks.

Majanduslikult on Eestis omapärane olukord, kus ka me oma nõudlus relvad järgi peaks eeldama võimalikult suur kohapealset tootmist, kuid ometi seda käivitunud pole.

Sammelsaar seletab, et oma uue ettevõttega on nad leidnud võimaluse Ukrainas relvasüsteeme ehitada ja neid seal katsetada. Samas on oht seal vägagi suur – katsepolügoone nimelt pommitatakse pidevalt.