Head aega ekraanid: miks tuleks pühade ajal nutiaega vähendada ja kuidas see vaimset tervist parandab?

Ekraane on niigi palju, pühade ajal on hea võimalus end sellest harjumusest natuke võõrutada.

Nutitelefonid on viimasel ajal muutunud meie igapäevaelu liigagi lahutamatuks osaks, pakkudes mugavust, võimalust olla pidevas ühenduses ja meelelahutust. Samas tõmbavad teadusuuringud selge joone liigse ekraaniaja ja vaimse tervise probleemide vahele. Muret tekitab ka see, et aastatega on ekraani ees veedetud aeg aina pikenenud ja seda eriti noorte seas, kirjutab Tele2 personalivaldkonna juht Helena Viiroja.