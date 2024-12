Täielik kosmos: iseend kokku panevad robotid on veel kuidagi mõistetavad, aga kiibid, mis moodustuvad, tunduvad küll nagu teisest maailmast. Teadlastel õnnestus siiski selline tehnoloogia põhimõte tööle saada.

Uus ülimalt ulmeline tootevalmistamise tehnika on edukalt hakkama saanud nanoskaalas dioodide ja transistoride rittasättimisega, kasutades kiiret ja odavat tootmisvõtet, mille käigus juhitakse vedel metall täpselt kolmemõõtmelistesse struktuuridesse, et need iseseisvalt skeemideks moodustuksid.