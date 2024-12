Ukrainasse rändab kolme sorti USA maamiine – loe, millega tegu

See silt Balakliia teel hoiatab venelaste poetatud miinide eest. USA-st Uktrainasse abiga saadetavad maamiinid aga peaksid kindla ettenähtud aja jooksul end ise kahjutuks tegema, et pärast sõda nendega õnnetusi ei juhtuks.

New York Times teatas esmaspäeval, et viimase värskeima 725 miljoni dollarise abisaadetisega Ukrainale lähevad kaasa ka kolme sorti maamiinid. President Bideni administratsioon saatis seekord teele suurima saadetise alates aprillist, kuna peljatakse, et uue presidendi ajal abi kas katkeb sootuks või väheneb.