PODCAST Mida teha, kui mängimine hakkab meenutama täiskohaga tööd?

Külla on tulnud Ago, kellega koos räägitakse pikalt ja laialt sellest, mida teeb ukrainlaste ellujäämismäng «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» hästi ning millised on selle silmatorkavad vead. Lisaks sellele avaldab Ago, kui palju tööd läheb selle alla, et teiste sisuloojatega koos «World of Warcrafti» mängida.