VEEL ROHKEM TEHISARU Samsung avalikustas oma telefonide uue One UI 7 kasutajaliidese

«Muuhulgas on täiendatud erinevaid tekstiga töötamise funktsioone, mis kasutavad tehisaru, et kasutajale tekstidest kokkuvõtteid teha või aidata teksti koostamisega. Samuti saavad kasutajad nüüd AI abiga teha telefonikõnedest transkriptsioone ning lisatud on uus teavituste menüü Now Bar, mis annab kasutajale kompaktse ülevaate olulisematest tegevustest, mis seadmega toimuvad,» sõnas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.