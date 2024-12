Hiinas, Shanghai lähedal asuvas vaikses külas torkab silma suur roheline hoone, mis on ümbritsetud keerukate elektriliinide ja -postidega. See on Fengxiani muundamisjaam, kuhu tuleb elektrivool, mis on läbinud umbes 1900 kilomeetri pikkuse teekonna ning jõuab seejärel Shanghai kodudesse, kontoritesse ja tehastesse.