Mersu tahab autod katta PV värviga: 12 000 km sõiduulatust nagu naksti juures

Uus fotogalvaaniline (PV) kate koosneb innovaatilistest päikesemoodulitest, mis kantakse auto kerele õhukese pastataolise kihina.

Värv, mis on õhem kui juuksekarv

5-mikromeetrine värvikiht, mis on õhem kui inimese juuksekarv, katab kuni 11 ruutmeetri suuruse ala. Mercedes-Benzi väitel võiks värv ideaalsetes tingimustes toota piisavalt energiat, et varustada autot kuni 12 000 kilomeetri läbimiseks aastas.

Ettevõte teatas, et fotogalvaaniline pind on rakendatav igale aluspinnale. Kaitsekiht koosneb uudsetest nanoosakestel põhinevatest materjalidest, mis võimaldavad 94% päikeseenergiast läbida. Kaaludes vaid 50 grammi ruutmeetri kohta, töötab Mercedes-Benz selle nimel, et värv kataks kõiki auto välispindu, sõltumata nende kujust või nurgast.

Tõhus ja keskkonnasõbralik lahendus

Mercedes-Benzi sõnul saavutavad päikesemoodulid 20-protsendilise efektiivsuse. Moodulite toodetud energia kasutatakse auto liikumiseks või suunatakse otse kõrgepingeakusse. PV-süsteem on alaliselt aktiivne ja toodab energiat isegi siis, kui sõiduk on välja lülitatud. Tulevikus võiks see lahendus pakkuda suuremat sõiduulatust ja vähendada laadimispeatuste vajadust.

Toodetava energia hulk sõltub varjust, päikese intensiivsusest ja asukohast. Stuttgartis, Saksamaal, kus juhid läbivad keskmiselt 32 kilomeetrit päevas, võiks päikesenergia katta umbes 62% sellest vahemaast. Los Angeleses võib energiatoodang ületada igapäevase vajaduse, võimaldades ülejäävat energiat suunata koduvõrku kahepoolse laadimise abil.

Säästlikum ja ringlussevõetav alternatiiv

See kõrge efektiivsusega päikesevärv ei sisalda haruldasi muldmetalle ega räni. Selle tootmiseks kasutatakse ainult mittetoksilisi ja kergesti kättesaadavaid tooraineid. Värv on lihtsasti ringlussevõetav ning odavam toota kui tavalised päikesemoodulid. Mercedes-Benzi teadusosakond töötab selle nimel, et uut päikesevärvi saaks rakendada kõikidele sõiduki välispindadele.

Mercedes-Benzi juhtkonna liige Markus Schäfer märkis, et innovatsioon on olnud brändi edasiviiv jõud juba ligi 140 aastat. Meie eesmärk on pakkuda klientidele reaalset lisaväärtust ja luua uusi, unikaalseid sõidukogemusi. Uuenduslikud tehnoloogiad, mis arvestavad ühiskonna vajadusi, aitavad meil säilitada oma loovust ja viia autotööstus järgmisele tasemele, rõhutas ta.

Uus päikesevärv on samm lähemale jätkusuutlikule ja nutikale tulevikule, kus energiaallikad on keskkonnasõbralikumad ja sõidukite efektiivsus tõuseb märkimisväärselt.