Hiljuti hakati Austraalias arutama, kas alaealistele keelata sotsiaalmeedia, kuna see võib nende arenevat maailmavaadet kahjustada. Samad plaanid on mitmes USA osariigis. Kui poemüüja või turvamees vaatab otsa ning võib enamasti öelda, kas tegu on alaealisega, võib dokumenti küsides ikkagi selguda mõnikord, et noorena näiv klient on tegelikult päris vana või äsja vuntsid kasvatanud alaealine lipsab vanusefiltrist läbi. Muidugi tekib kohe küsimus, et äkki saaksid masinad selle tuvastamisega meist paremini hakkama?