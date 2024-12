«Eesti on tugevalt materiaalsetele väärtustele orienteeritud riik,» märgib tarbimispsühholoog Ivar Soone, «seetõttu peetakse oluliseks oma materiaalset heaolu kõigile näidata ning auto on üks võimalikke viise seda teha. Autost on saanud paljudele isegi edu sümbol, millega mõõdetakse, kui palju keegi on saavutanud. Paljude jaoks esindab auto sageli ka nende identiteeti ja staatust ning selle valik peegeldab inimese väärtusi ja stiili.