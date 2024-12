KAS OHTLIK MÄNG OpenAI loodud tehisaru viiakse tapjadroonidesse

Tehisintellekti firma OpenAI on sõlminud koostöölepingu kaitsetööstuse ettevõttega Anduril, mis on tuntud tapjadroonide tootjana. Partnerluse eesmärgiks on rakendada tehisintellekti droonide ja õhukaitsesüsteemide koostoime tõhustamiseks. Ent see samm tõstatab paljude jaoks küsimusi, kas OpenAI eemaldub oma algsest missioonist ja tehisintellekti rahumeelsetest rakendustest, keelates militaarkasutuse.