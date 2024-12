Aafrikas vuravad ringi sellised lihtsad ja puhtad elektriveokid. Kas see võiks olla transpordi tulevik ka mujal?

Ühendkuningriigis tegutsev ettevõte on seadnud eesmärgiks muuta igasuguste asjade transport arengumaades lihtsamaks ja keskkonna jaoks puhtamaks. Peale mitme miljoni dollari suurust tehingut on ülilihtsad elektriveokid peagi jõudmas Rwandasse ja teistesse Aafrika naaberriikidesse.

Kompaktne elektriveok Ox on loodud vaikselt ja keskkonnasõbralikult toime tulema keeruliste teekondadega ja raskete oludega. See on lihtne ja töökindel, kuid ei vaja kütust.