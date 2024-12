Ehkki koduabilistena töötavatest humanoidrobotitest on räägitud varajastest kuuekümnendatest või isegi varem, pole need ikka veel massiliselt kodudesse jõudnud. Kui varem oli probleemiks masinate kohmakus, siis nüüd on paisu tagant pääsemiseks jäänud veel ainult üks takistus: kõrge hind. Robotid ise oleks juba valmis.

Kahel jalal kõndivaid, rääkivaid ja käsi liigutavaid roboteid on tutvustatud juba aastakümneid, kuid prototüüpideks on need enamasti jäänudki. Kas suur läbimurre saabub 2025. aastal? Stardijoone taga on juba kümmekond humanoidrobotit, mille tootjad kõik väidavad, et aasta jooksul on need valmis meie kodudesse jõudma.