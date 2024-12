Hiina akuvahetusega auto tahab kõrvaldada elektriautode laadimise probleemi

Nio elektrisõidukid paistavad veel silma ka väga taskukohase hinnaga ning need on plaanitud nii Hiina kui Euroopa turgudel välja tuua veel selle aasta lõpus või uue alguses.

Firma läbilöögi strateegia keskmes on omapärane akuvahetustehnoloogia, mis lubab vähendada laadimis- ja sõiduulatuse probleeme ning koos sellega elektriautode omanike ärevust, kas ikka jõuab ilma teele jäämata kohale – see on üks peamisi takistusi elektriautode laiemal kasutuselevõtul.