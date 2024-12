VIDEO Ei midagi uut: juba 1930ndatel prinditi maju 3D-printeriga

Majade 3D-printimist peetakse ülimoodsaks tehnoloogiaks, mis alles kogub populaarsust ja jõuab ehitusse. Kuid tegelikult on see juba läbi käidud etapp. 1930ndatel leiutas Valparaisos (USA Indiana osariik) tegutsenud insener William E. Urschel just sellise masina, mis nagu 3D-printerid kiht kihi haaval maja seinu ehitab. Lisaks paigaldas kaval mehhanism betooni sisse ka tugevdustraadi, et see oleks nagu raudbetoon.