PILDID Porsche või Tesla asemel hiirelõks – Eestis võtsid mõõtu vedrumootoriga autod

Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuhi Andri Harani sõnul on hiirelõksumootoriga autode võistlus ülemaailmselt levinud formaat, mis on saanud populaarseks ka Eestis.

«Väljakutse on olemuselt lihtne, aga ära tegemiseks keeruline – tuleb ehitada liikuv väikesemõõtmeline auto, mille ainsaks energiaallikaks on tavaline hiirelõks. Et seda lõbusat eesmärki saavutada ja konkurente edestada, tuleb aga suuta praktikas rakendada laialdasi füüsikateadmisi, osata konstrueerida optimaalse disainiga auto prototüüp ning teha seda kõike sooritussurve all tiimina koostöös. Nagu ka näiteks iluuisutamine, võib see välja näha nagu lihtne mänguline tegevus, aga taustal on ränk ajutöö, pingutus, luhtunud katsetest õppimine ja võidutahe,» selgitas Haran.