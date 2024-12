ARVUSTUS Arc Ultra ja Sub 4 - kõlarid, mis panevad inimesed selgelt rääkima

Arusaamine on seotud mitte filmi sisu, vaid kõne selgusega - uue tehnoloogiaga võib dialoogi palju kuulatavamaks muuta. Lisaks paigutuvad Sonos Arc Ultra ja Sub 4 teleri taha ühendades kindlalt oma kohale kõlarite järjestuses. See koht on heli kvaliteedi ja juhtimise osas eespool, kui keskmise või arenenuma nutiteleri enda sisemised kõlarid, millele väiksus seab oma füüsilised piirid. Kui aga oled harjunud kasutama suuri kõlareid või kodukino kõlarisüsteemi ruumilise heliga, siis esialgu võib ribakõlari ja bassi kombinatsioon tunduda natuke lahjem ning mitte nii mahlase tämbriga.