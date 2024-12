Hiina teadlased näitasid uut hüperhelikiirusel drooni

TB-001 on Hiina ettevõtte Tengoeni välja töötatud ründeluure UAV (Unmanned Aerial Vehicle ehk mehitamata õhusõiduk), mis on suuteline kandma kuni 2800 kilogrammi lasti. Videos, mis levib platvormil X, on näha, kuidas TB-001 vabastab MD-19 drooni õhus, mille järel viimane teeb turvalise maandumise lennurajal.