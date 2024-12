Soovitus autoomanikele – just seda reeglit järgides saad pühadesõidud kindlamini tehtud

Talvel on temperatuurikõikumised suured ja kui on harjumus tankida alles siis, kui kütusepaak juba peaaegu tühi, siis võib juhtuda, et sõit jääb üldse pooleli.

«Talvel peaks iga autojuht juhinduma reeglist, et suund bensiinijaama tuleks võtta juba siis, kui paak on veel pooltäis,» rääkis Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuht Veiko Värk, «kui kütusepaak tühjeneb, siis täitub see õhuga. Kuna õhus on niiskust, siis hakkab see esmalt kondenseeruma tühja paagi sisepinnale ja satub sealt järkjärgult kütusepaagi põhja. Too vesi aga põhjustab mootori töös tõrkeid.»

Seega mida tühjem on paak, seda rohkem on niiskust ja rohkem tekib kondensvett, mis omakorda suurendab riski, et sõiduk ühel hetkel enam ei käivitu. Värk rõhutab, et paagi täis hoidmise reeglist tuleb kinni pidada ka siis, kui autot hoitakse soojas garaažis.

Kuna talvel on auto tihti kaetud lume ja jääga, siis manitseb ta autojuhte hoolikusele ka tankides. Näiteks on palju juhtumeid, kus vesi satub kütusepaaki just tankides, mil autol olev lumi ja jää sinna kogemata pudenevad. Vee sattumine mootorisse, toitesüsteemi ja kütusefiltrisse tekitab omakorda tõrkeid.

Paagi täis hoidmisel on aga talvel veel veel üks hea põhjus. Kuna ilmaolud on heitlikud, siis kui teel olles peaks autoga midagi juhtuma või jääb sõiduk lumme kinni, siis abi on oluliselt parem oodata töötava mootoriga soojas autos, mitte aga külmetada ja kiruda ennast tankimisega viivitamise pärast.