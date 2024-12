Eesti esimene biometaanil sõitev töölaev sai kiilu

«Kiilupanekut peetakse laeva sünnihetkeks ning sellega on enam kui kolm tonni kaaluv esimene kiiluplokk nüüd paigas. Konteksti mõttes on see siiski vaid poolteist protsenti kogu laeva kaalust,» ütles Riigilaevastiku arendusteenistuse direktor Sander Sääsk.

Baltic Workboatsi juhatuse esimees Margus Vanaselja kinnitab, et laev saab täpselt selline nagu Eesti vetes aastaringseks tööks vaja: «Tegemist on Eesti esimese täielikult alternatiivkütustel liikuva töölaevaga. Biometaanil sõitvaid gaasilaevu on kogu maailmaski veel väga vähe, aga tulevik on kindlasti paljulubav ning Eesti saab olla edaspidi suunanäitajaks.»