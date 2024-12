FBI hoiatab: Hiina häkkerid tungisid USA sidevõrkudesse ja SMSid pole enam turvalised

Detsembris 32-aastaseks saanud SMS-tehnoloogia on tänapäeval juba nii ebaturvaliseks muutunud, et tähtsaid autentimisi ei maksaks sellega teha, hoiatavad ametiasutused. Häid pühi muidugi võib lühisõnumiga soovida endiselt.

Hiljutine küberturvajuhtum, mida on kirjeldatud kui Ameerika Ühendriikide ajaloo üht suurimat häkkimist, on taas esile toonud SMS-i kui autentimismeetodi suured turvariskid. USA valitsus, sealhulgas Küberjulgeoleku ja Infrastruktuuri Turbe Agentuur (CISA), FBI ja teised ametiasutused soovitavad koguni turvalahendustes kasutada SMS-i asemel turvalisemaid mooduseid, näiteks krüpteeritud sõnumirakendusi ja spetsiaalseid autentimisvahendeid. Kuid kas see ohustab ka Eestit? RIA ja Elisa küberturvaeksperdid selgitavad.