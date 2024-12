USA kaalub populaarsete TP-Linki ruuterite keelamist julgeolekuriskide pärast

Wall Street Journali andmetel tegelevad Justiits-, Kaubandus- ja Kaitseministeerium TP-Linki uurimisega, kusjuures üks Kaubandusministeeriumi osakond on ettevõtte juba kohtusse kutsunud.

TP-Link, mille turuosa USA kodu- ja väikebüroo-ruuterite (SOHO) segmendis on viimastel aastatel kasvanud ligikaudu 65%-ni, on saavutanud selle kasvu väidetavalt kunstlikult, müües seadmeid tootmiskuludest madalama hinnaga. See hinnapoliitika on nüüd Justiitsministeeriumi eraldi uurimise all.

TP-Link on populaarne ruuteri- ja valvekaamerate bränd ka Baltimaades.

Üle 300 USA internetiteenuse pakkuja jagab TP-Linki seadmeid kodukasutajatele vaikimisi internetiruuteritena. Lisaks on TP-Linki seadmeid tuvastatud mitme valitsusasutuse, sealhulgas Kaitseministeeriumi, NASA ja DEA võrkudes.

TP-Linki USA haru esindaja kinnitas Wall Street Journalile, et ettevõte on valmis koostööks, et tõestada oma vastavust tööstuse turvastandarditele ning kinnitada pühendumust USA turule ja julgeolekuprobleemide lahendamisele.

Microsofti raport paljastas pahatahtliku robotivõrgu

Uurimise ajendiks on olnud Microsofti oktoobrikuine raport, millest selgus, et Hiina küberkurjategijad kasutavad TP-Linki ruutereid robotivõrgus, mida juhitakse nimede Quad7, CovertNetwork-1658 või xlogin all, kirjutab Bleeping Computer.

See võrk on seotud paroolipihustamise rünnakutega ning neid andmeid kasutatakse arvutivõrkude ülevõtmiseks.

Raportis märgitakse, et enamik robotivõrgu seadmeid on TP-Linki toodetud väikekontorite või koduruuterid.

Hiina tehnoloogia on range jälgimise all